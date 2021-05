Kind in kritischem Zustand

Auch am Mittwoch flogen die Geschosse aus Gaza ohne Unterlass auf israelisches Kernland – den dritten Tag in Folge. Insgesamt sind bislang 1200 Raketen von der Hamas abgefeuert worden.

In Sderot wurden bei einem direkten Einschlag in eine Wohnung sechs Menschen verletzt. Ein sechsjähriges Kind befinde sich in kritischem Zustand, gaben Rettungskräfte an. Auch die Metropole Tel Aviv und deren Vororte wurden erneut unter Beschuss genommen.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

SOLDAT Am Mittwochmorgen war der 21-jährige Soldat Omer Tabib bei einem Angriff der Hamas mit einer Panzerabwehrrakete getötet worden. Tabib war mit zwei Kameraden in einem Jeep unterwegs, als die Rakete das Fahrzeug traf.

Die beiden anderen Soldaten und der stellvertretende Bürgermeister von Hof Aschkelon, Gil Timor, wurden von Schrapnellen verletzt, als die Hamas die Gruppe weiter beschoss. Timor hatte dabei geholfen, die Opfer aus dem Wagen zu ziehen. Alle werden derzeit im Barzilai-Krankenhaus von Aschkelon behandelt.

Israelische Medien berichten, die Hamas wolle »auf gegenseitiger Basis« die Gewalt einstellen.

Die im Gazastreifen regierende Hamas erklärte, am Abend 130 Raketen auf das Zentrum Israels gefeuert zu haben, unter anderem schrillten die Sirenen in Ramat Gan, Rischon LeZion, Petach Tikwa und Cholon. Es habe allerdings keine Einschläge gegeben. Die Attacke sei die Vergeltung für die Tötung von mehreren führenden Terroristen durch die israelische Armee einige Stunden zuvor, hieß es in einer Erklärung der islamistischen Organisation.

Externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel anreichert. Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie Inhalte von Sozialen Netzwerken ansehen und mit diesen interagieren können. Soziale Netzwerke zulassen Mit dem Betätigen der Schaltfläche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen Inhalte aus sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nötig. Mehr Informationen finden Sie hier.

Direkte Treffer habe es auch in der Hafenstadt Aschkelon und Netivot gegeben, Opfer wurden dort nicht gemeldet. In Gaza gebe es entsprechend der Berichte des dortigen Gesundheitsamtes nach israelischen Vergeltungsangriffen 56 Tote, darunter auch 14 Kinder.

RUSSLAND Gleichsam berichteten israelische Medien, dass »die Hamas auf gegenseitiger Basis die Angriffe einstellen« wolle. Das habe das russische Außenministerium mitgeteilt. Die Hamas fordere zudem, heißt es weiter, dass die internationale Gemeinschaft Israel dazu drängen solle, auf den »Einsatz von Gewalt an der Al-Aksa-Moschee zu verzichten«. Russland hatte in der Vergangenheit des Öfteren zwischen Gaza und Jerusalem vermittelt.

Premierminister Benjamin Netanjahu sprach am Abend mit US-Außenminister Antony Blinken. Netanjahu dankte ihm für die Unterstützung der USA bei Israels Selbstverteidigung. Blinken habe dies während des Telefonats bestätigt, heißt es aus dem Büro des Ministerpräsidenten.

Am Abend bekämpften sich in Lod jüdische und arabische Einwohner.

Währenddessen gehen die Ausschreitungen in der Stadt Lod weiter. Am Abend bekämpften sich dort jüdische und arabische Einwohner. Rechtsextreme jüdische Krawallmacher lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Mindestens 20 Personen seien insgesamt festgenommen worden, gaben die Sicherheitskräfte an.

Der sefardische Oberrabbiner Yitzhak Yosef rief dazu auf, keine Gewalt gegen arabische Israelis zu richten. »Die Tora erlaubt es uns nicht, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen. Wir müssen ein Licht unter den Nationen sein – und nicht das Gegenteil.«

AUSGANGSSPERRE Außerdem wurde eine nächtliche Ausgangssperre für die Stadt von acht Uhr abends bis vier Uhr am nächsten Morgen verhängt. Es gehe darum, die »Bewohner und deren Eigentum zu beschützen«, so die Polizei.

Mindestens 500 Beamte sind derzeit in Lod stationiert, um für Ruhe zu sorgen. In den vergangenen Tagen war es in mehreren Städten des Landes zu Aufständen vorwiegend junger arabischer Israelis gekommen.