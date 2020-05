Israels Schulen öffnen am Sonntag wieder schrittweise

Israels Schulen öffnen in der Corona-Krise von Sonntag an wieder schrittweise. Zunächst sollten die Grundschulen die ersten bis dritten Klassen vor Ort unterrichten sowie die weiterführenden Schulen die beiden höchsten Klassenstufen, teilte die Regierung am Freitag mit. Kindergärten und Kitas sollten sich auf eine geplante Öffnung vom 10. Mai an vorbereiten.

Die restlichen Klassenstufen sollen spätestens vom 1. Juni an wieder in den Schulen unterrichtet werden. Das Erziehungsministerium müsse dafür Sorge tragen, dass Hygienestandards eingehalten würden, hieß es in der Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Israel hatte im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zeitweise strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, aber auch Synagogen und Moscheen und Kirchen, wurden geschlossen. Die Menschen durften sich ohne besonderen Grund nicht mehr als 100 Meter von zuhause entfernen.

Vor rund zwei Wochen hat die Regierung allerdings damit begonnen, die Vorgaben zu lockern. Netanjahu sagte damals, dies sei möglich, weil Israel unter den OECD-Ländern vergleichsweise gut dastehe im Umgang mit der Corona-Krise.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.004 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 8758 sind wieder genesen. 223 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.