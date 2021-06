Außenminister Lapid in den Emiraten gelandet

Der israelische Außenminister Yair Lapid ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gelandet. Der Botschafter im Land, Eitan Na’eh, schrieb auf Twitter dazu: »30 Jahre ein Diplomat. Aber die blau-weiße Flagge auf dem Flughafen hier in Abu Dhabi zu sehen, während ich auf den Außenminister warte – das ist aufregend«.

Mit Lapid reist zum ersten Mal ein israelischer Minister in die Golfnation, nachdem am 15. September 2020 die Abraham-Abkommen unterzeichnet wurden. Damit hatten Israel und VAE sowie Bahrain Frieden geschlossen. Lapid teilte auf Twitter ein Foto von sich im Flugzeug mit den Worten: »Starte zu einem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten«.

Lapid wurde auf der Rollbahn vom emiratischen Staatsminister Ahmed Al Sayegh begrüßt. Die beiden Politiker umarmten sich, bevor sie zum Terminal gingen. Nach Angaben aus dem Ministerium in Jerusalem wird Lapid Israels Botschaft in der Hauptstadt Abu Dhabi eröffnen und mit führenden Politikern der VAE zusammenkommen, darunter auch mit seinem Amtskollegen Scheich Abdullah bin Zayed.

TOURISTEN In den vergangenen Monaten unterzeichneten die beiden Nationen umfassende Abkommen im Bereich Wirtschaft und Wissenschaft im Wert von mehr als 350 Millionen US-Dollar, berichten israelische Medien. Das Außenministerium gab an, dass mittlerweile mehr als 200.000 israelische Touristen in die Emirate gereist sind.

Sprecher Lior Haiat erklärte die Geschwindigkeit der Entwicklung der Beziehungen als »noch nie da gewesen«.