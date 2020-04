62-jährige Israelin bei Messerattacke verletzt - Täter außer Gefecht gesetzt

Bei einer Messer-Attacke in der israelischen Stadt Kfar Saba ist am Dienstag eine 62-jährige Frau verletzt worden. Der Angreifer wurde nach Polizeiangaben außer Gefecht gesetzt und wird nun in einem Krankenhaus behandelt.

Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen, ist aber bei Bewusstsein, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Die Stadtverwaltung von Kfar Saba bei Tel Aviv sprach von einem Anschlag.

Palästinensische Terroristen greifen immer wieder israelische Sicherheitskräfte und Zivilisten mit Gegenständen wie Messer, Scheren und Autos an. Seit Beginn der Corona-Krise hatten diese Attacken allerdings nahezu aufgehört. dpa/ja