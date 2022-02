Würdigung eines Lebenswerks

Die Stadt Erfurt hat am Mittwoch einen Weg nach dem ehemaligen Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen in Erfurt, Wolfgang Nossen, benannt.

Die Fraktion Die Linke hatte im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag gestellt, zur Würdigung von Nossens Lebenswerk den namenlosen Fußweg in Richtung Bergstrom zwischen Cyriakstraße 3 und 4 nach ihm zu benennen. Der Antrag wurde im April angenommen.

Gedenkstätte Damit werde gleichzeitig auch der Alte Jüdische Friedhof in der Cyriakstraße als Gedenkstätte vollendet, betont der heutige Vorsitzende der Gemeinde, Reinhard Schramm. Nossen habe sich sehr für den Erhalt des Friedhofs als Gedenkstätte eingesetzt.

Obwohl schon zur Zeit der DDR Anstrengungen unternommen worden waren, den Friedhof entsprechend zu erhalten und zu würdigen, habe Nossen erst 1996 und 2009 den Gedenkstein und die Stele enthüllen können. 2011 wurde das Friedhofsgrundstück an die Jüdische Landesgemeinde Thüringen rückübertragen, erklärt Schramm.

»Die Einweihung des Wolfgang-Nossen-Wegs durch die höchsten Vertreter unserer Landeshauptstadt und unseres Freistaates verdeutlicht auch deren Wertschätzung.« Reinhard Schramm, Gemeindevorsitzender

Die Einweihung des Wolfgang-Nossen-Wegs würdige den Namensgeber als verdienstvollen bedeutenden Repräsentanten der Thüringer Juden. Insbesondere seit der Vorbereitung eines Antrags auf einen Unesco-Welterbetitel für das jüdische Erbe Erfurts und seit der Initiative für das Themenjahr »Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen« würden Stadt und Freistaat die großen Leistungen der Thüringer Juden in Religion, Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft hervorheben, so Schramm.

Breslau Wolfgang Nossen wurde 1931 in Breslau geboren und musste dort als Jugendlicher nicht nur das Leid seiner Familie erleben, sondern wurde selbst zur Zwangsarbeit verpflichtet. Die Familie wurde in ein »Judenhaus« eingepfercht, sein Vater anschließend in ein KZ deportiert. Nach der Befreiung war Wolfgang Nossen aktives Gemeindemitglied in Erfurt.

Er verließ Deutschland aber und nahm am Unabhängigkeitskrieg in Israel teil. Dem Aufbau und der Verteidigung des jüdischen Staates widmete er über Jahrzehnte seine Kraft. Seiner zweiten Heimatstadt Erfurt blieb er dennoch treu und kehrte schon bald nach der deutschen Wiedervereinigung zurück. Von 1995 bis 2012 leitete er als Vorsitzender die Geschicke der Landesgemeinde. Durch die Integration der jüdischen Zuwanderer wuchs sie auf rund 800 Mitglieder.

»Die Ehrung von Wolfgang Nossen macht uns stolz. Die Familienangehörigen von Wolfgang Nossen empfinde diesen Stolz in noch höherem Maße. Die Einweihung des Wolfgang-Nossen-Wegs durch die höchsten Vertreter unserer Landeshauptstadt und unseres Freistaates verdeutlicht auch deren Wertschätzung«, erklärt Schramm.

Wolfgang Nossen starb 2019, am 9. Februar wäre er 91 Jahre alt geworden.