Verbundenheit mit der Heiligen Stadt

Der Verein »I Like Israel« (ILI) veranstaltete am Montag den zweiten virtuellen Israeltag. Er wurde auf Zoom und Facebook übertragen.

Im Mittelpunkt standen die Abraham-Abkommen. Ein weiterer Schwerpunkt war der israelische Jerusalem-Feiertag Jom Jeruschalajim, der ebenfalls am Montag stattfand.

Israels Botschafter Jeremy Issacharoff ging in seinem Grußwort auf die Abraham-Abkommen als eine positive Entwicklung ein. Zusätzlich zu den schon bestehenden Friedensverträgen mit Ägypten und Jordanien seien die Abkommen ein großer Schritt auf dem Weg zur Normalisierung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn gewesen, betonte Issacharoff.

In seinem Grußwort unterstrich Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, den Stellenwert des Jerusalem-Tages: »Nicht nur Menschen in Israel, sondern auch wir fühlen uns der Heiligen Stadt verbunden. Auch für uns Juden in der Diaspora ist der Jerusalem-Tag ein ganz besonderer Tag.« ja

