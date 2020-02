Spot an für Dan!

View this post on Instagram

Mit großer Freude möchten wir euch unser sechstes Jury-Mitglied vorstellen. QBANO kam 1988 bereits mit Rhythmus im Blut zur Welt. Als gebürtiger Kubaner prägte ihn die Musik bereits im Kindesalter. Nach seinem Umzug von Matanzas (Kuba) nach Berlin entdeckte er schnell auch seine Leidenschaft für das Tanzen. Als erfolgreicher Tänzer hat er sich schon früh etabliert und viele Wettbewerbe gewonnen. Zusammengearbeitet hat er dabei mit Größen wie Sido, Motrip, Jan Delay, Azad, Seeed, uvm. Heute lässt QBANO seinen Latinostil in seine Songs mit einfließen und arbeitet sehr fleißig an seiner Solo Rap Karriere. Sein Deutsch verbindet er perfekt mit seinen Latinowurzeln, etabliert so den Spanisch Flow und bringt damit frischen Wind in die Deutsche Rapszene! QBANOs Antrieb ist es die Menschen mit positiven Vybez zu entgiften, da im Grunde fast jeder Rapper über Drogen, Gewalt und Sex rappt. QBANO hat es sich zum Ziel gemacht, coole, powervolle und hochwertige Musik zu machen, ohne sich der üblichen Gangster-Themen zu bedienen. Die »Stimme der Latinos« - Eine Persönlichkeit die Inhalte vermittelt und trotzdem entertaint, der »Gute Junge« im Bösen Game. Am 07.März können die Jugendzentren Qbano von sich überzeugen. Herzlich willkommen in der Jewro Familie QBANO! (Foto: Copyright Sinan Özmen) #jewro20 @qbanoofficial