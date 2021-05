Mittanzen am Bildschirm

Wegen der Corona-Pandemie fielen die Feiern zum Israeltag in Gemeinden und Städten in vergangenen Jahr aus. Der Verein »I Like Israel« (ILI) wich in den digitalen Raum aus und veranstaltete am 14. Mai 2020 den ersten bundesweiten virtuellen Israeltag.

Der Fortgang der Pandemie lässt den digitalen Israeltag zu einer Art Tradition werden. Denn auch in diesem Jahr müssen die Feierlichkeiten rund um den Jahrestag der israelischen Unabhängigkeitserklärung online stattfinden.

ABKOMMEN Im Mittelpunkt des zweiten virtuellen Israeltages stehen zum einen die Abraham-Abkommen, in deren Rahmen einige arabische Staaten eine Normalisierung ihrer Beziehungen zum Staat Israel einleiten.

Auf dem Programm stehen sowohl Live-Elemente als auch vorab aufgenommene Zoom-Beiträge.

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist laut Ankündigung der israelische Jerusalem-Feiertag Jom Jeruschalajim, der am 10. Mai zeitgleich mit dem virtuellen Israeltag stattfindet.

Auf dem Programm stehen sowohl Live-Elemente als auch vorab aufgenommene Zoom-Beiträge zu den diesjährigen Themenschwerpunkten.

GESANG Ein Auftritt der aus Israel stammenden, in Deutschland lebenden Mezzosopranistin und Sängerin Shai Terry ist ebenfalls geplant. Überdies soll ein Videozusammenschnitt mit Grußbotschaften aus dem Netzwerk von »I Like Israel« veröffentlicht werden.

Der zweite virtuelle bundesweite Israeltag steht laut Veranstalter unter der Schirmherrschaft des Botschafters des Staates Israel in Deutschland, Jeremy Issacharoff, und des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.

STUTTGART Unter der Schirmherrschaft von Sandra Simovich, Generalkonsulin des Staates Israel, Barbara Traub, Susanne Jakubowski und Michael Kashi von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg sowie Oberbürgermeister Frank Nopper begeht auch Stuttgart am 12. Mai einen virtuellen Israeltag.

Die Teilnehmer können gemeinsam mit der örtlichen WIZO-Sektion basteln und israelisch kochen.

Neben Grußworten – unter anderem vom ehemaligen Dissidenten und Chef der Jewish Agency, Natan Sharansky – und einem Musikbeitrag sind Videobotschaften der Bundestagsabgeordneten Renata Alt (FDP), Josip Juratovic (SPD), Stefan Kaufmann (CDU) und Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) angekündigt.

Auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft Region Stuttgart, das Generalkonsulat des Staates Israel, der Jüdische Nationalfonds KKL, die WIZO und weitere Organisationen senden Videobotschaften.

Die Teilnehmer des virtuellen Stuttgarter Israeltages können zudem gemeinsam mit der örtlichen WIZO-Sektion basteln und israelisch kochen. Israelische Tänze zum Mittanzen runden das Programm ab. Es bleibt zu hoffen, dass 2022 nicht nur am Bildschirm getanzt werden kann. ja

Der virtuelle Israeltag Stuttgart ist am 12. Mai von 16.00 bis 19.00 auf YouTube zu sehen. Nähere Informationen zum bundesweiten virtuellen Israeltag am 10. Mai finden Sie unter i-like-israel.de