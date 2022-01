Literatur, Wahlen, Gottesdienste

Literatur

Seit Mai 2021 bietet der Literaturwissenschaftler und Publizist Dirk Heißerer in Kooperation mit dem Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde regelmäßig ein neues Thema zu jüdischen Autoren an. Es wird sonntags zu Monatsbeginn auf dem eigens eingerichteten YouTube-Kanal unter www.youtube.com/c/DrDirkHeißerer online gestellt und bleibt dort dauerhaft zugänglich. Im Januar lautet das Motto »Prinz Jussuf trifft den Blauen Reiter« – Else Lasker-Schüler und Franz Marc. Nicht viel Zeit war der einzigartigen Künstlerfreundschaft zwischen dem Maler des »Blauen Reiter«, Franz Marc, aus München und der jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler aus Elberfeld beschieden. Von der ersten Begegnung im Dezember 1912 in Berlin bis zum Kriegstod Franz Marcs Anfang März 1916 bei Verdun tauschten die beiden zahlreiche selbst bemalte Postkarten und Briefe aus. Lässt sich darin Marcs eigenes Werk miniaturhaft bewundern, so führte Else Lasker-Schüler das Briefgespräch öffentlich fort und setzte ihrem Freund in dem eigenhändig illustrierten Briefroman Der Malik. Eine Kaisergeschichte (1919) ein Denkmal. ikg

Wahlen

Der »Verband Jüdischer Studenten in Bayern« (VJSB) hat bei den Vorstandswahlen im Dezember turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. An der Spitze gab es keine personelle Veränderung, Michael Movchin bleibt Vorsitzender. Weiter vertreten sind Peter Haber (Finanzen), Alexandra Kobzev (Events), Jessica Flaster (Öffentlichkeitsarbeit), Colin Moskovits (Kultur). Die konstituierende Sitzung, in der die Aufgabengebiete besprochen und verteilt wurden, fand bereits statt. Ziel des Verbandes ist es, möglichst viele junge Juden miteinander zu vernetzen. ikg

Gottesdienste

Für die Teilnahme an den Gottesdiensten der IKG gilt unverändert die 3G-Regel. Der Besuch ist deshalb nur für vollständig Geimpfte, Genesene und aktuell negativ Getestete möglich. Zur organisatorischen Vereinfachung dient ab sofort die Möglichkeit, die Nachweise in der Gemeinde digital hinterlegen zu lassen. Das erleichtert die notwendigen Kontrollmaßnahmen. ikg