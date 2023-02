Jüdische Landesgemeinde wählt neuen Vorstand

Reinhard Schramm bleibt Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Die Gemeindeversammlung habe ihn am Sonntag in planmäßiger und satzungsgemäßer Wahl für weitere vier Jahre im Amt bestätigt, teilte die Landesgemeinde in Erfurt mit.

Zu Stellvertretern habe die Versammlung Gennadi Starker und Stephan Kramer ernannt. Kramer ist im Hauptberuf Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Dem Vorstand werde ebenfalls Olga Olejnik angehören. Ausgeschieden aus dem Gremium seien Vera Barabaner, Ilja Rabinovich und Juri Goldstein.

Betreuung Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts der etwa 700 Thüringer Juden. Ihre Aufgabe besteht in der religiösen, kulturellen und sozialen Betreuung der Gemeindemitglieder in und um die Städte Erfurt, Jena und Nordhausen.

Zudem setzt sie sich dafür ein, die Interessen des Judentums in seiner traditionellen Vielfalt und Identität zu bewahren. Besonderes Augenmerk widmet die Landesgemeinde der Zusammenführung des jüdischen Kulturerbes Thüringens mit den jüdischen Traditionen Osteuropas. epd