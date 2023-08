Jüdische Kulturtage mit Comedy, Fashion-Show und Rockkonzert

Konzerte, Lesungen, Modeschau, Comedy: Die 36. Jüdischen Kulturtage Berlin wollen in diesem Jahr den Blick auf das »Positive, Emphatische, Hoffnungsvolle« lenken.

Unter dem Motto »Kaleidoskop. Das Schöne Sehen« stehen vom 5. bis 14. September 38 Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu erwartet werden Musiker, Schriftsteller, Comedians und Modedesigner aus Deutschland, Israel und anderen Ländern.

Eröffnet wird das Festival am 5. September in der Synagoge Rykestraße mit einem Konzert des israelischen Rocksängers Aviv Geffen. Vor dem Konzert setzt die Compagnie Ballet Entertainment das diesjährige Festival-Motto »Kaleidoskop« choreografisch in Szene. Zudem wird am Abend in der Synagoge eine Ausstellung mit Werken des israelischen Architekten und Kaleidoskop-Künstlers Roy Cohen eröffnet.

Erstmalig findet im Rahmen der Jüdischen Kulturtage am 7. September eine Fashion-Show mit Werken junger, internationaler Modedesigner statt. Dabei soll auch an die 100-jährige Geschichte jüdischer Modemacher in Berlin erinnert werden.

Den Abend moderiert der Performer Uriel Yekutiel, ein prominentes Gesicht der LGBTQ-Community in Tel Aviv. In den folgenden Tagen stehen weitere Konzerte, Kino, Lesungen, Ausstellungen und Shows auf dem Programm. epd