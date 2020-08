Julius Schoeps mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Der Gründungsdirektor des Moses-Mendelssohn-Zentrums

für europäisch-jüdische Studien (MMZ) in Potsdam, Julius Schoeps, ist

mit einem besonderen Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte den 78-jährigen Historiker und Politikwissenschaftler bei der Auszeichnung am Montag in Potsdam als Kämpfer für Toleranz und Aufklärung.



Schoeps wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem

Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens geehrt. 2005 hat er den

Angaben zufolge bereits das Verdienstkreuz 1. Klasse des

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. 2014 wurde

er mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg geehrt.



Schoeps bringe in seine Arbeit »das ganze Gewicht seiner

wissenschaftlichen Expertise, seine Familien- und Lebensgeschichte

und seine Überzeugungen ein«, erklärte Woidke: »Unermüdlich kämpft er

gegen antisemitische Vorurteile, Diskriminierung und

Gewalttätigkeit.« Der Historiker werbe für Toleranz in Glaubensfragen

und bei kultureller Verschiedenheit und setze sich für ein

friedliches Zusammenleben von jüdischen und nichtjüdischen Menschen

ein.

»Antisemitismus ist ein schleichendes Gift gegen eine offene

Gesellschaft«, betonte Woidke. Dass Jüdinnen und Juden in Deutschland

heute wieder beschimpft würden und um ihr Leben fürchten müssten, sei

unerträglich. »Deshalb kämpfen wir gegen jede Form von

Antisemitismus«, betonte der Ministerpräsident: »Wir stehen gemeinsam

ein für das Miteinander in der Demokratie, unabhängig von Glauben und

Herkunft.« epd