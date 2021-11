Europas größte Chanukkia steht in Berlin

Am Brandenburger Tor in Berlin wird am Freitag wieder eine zehn Meter hohe Chanukkia aufgestellt. Das feierliche Entzünden der ersten Kerze findet dann zwei Tage später mit Einbruch der Dunkelheit statt.

Zu der feierlichen Zeremonie am 28. November werden unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) und die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, erwartet. Die Schauspielerin Iris Berben wird aus diesem Anlass die Festrede halten.

Neben dem Leuchter am Brandenburger Tor stellt das Jüdische Bildungszentrum Chabad Lubawitsch nach eigenen Angaben 25 weitere Chanukka-Leuchter im Berliner Stadtgebiet auf. Bei der Chanukkia am Brandenburger Tor handelt es sich laut Chabad um die größte in Europa. Das feierliche erste Entzünden wird aufgrund der Corona-Pandemie auch im Internet gestreamt.

Lesen Sie mehr zum diesjährigen Chanukka-Fest in der kommenden Printausgabe der Jüdischen Allgemeinen am 25. November.