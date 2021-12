Dresden: Gemeinde impft Mitglieder

Die jüdische Gemeinde in Dresden unterbreitet ihren Mitgliedern ein weiteres Corona-Impfangebot. Für diesen Freitag sei eine Aktion im jüdischen Gemeindezentrum neben der Neuen Synagoge geplant, teilte die Gemeinde am Mittwoch in Dresden mit.

Bis zu 50 Personen könnten gegen das Coronavirus geimpft werden. Geplant sind vor allem Auffrischungsimpfungen, es seien aber auch Erst- und Zweitimpfungen möglich.

Bereits im Frühjahr hatte es eine Impfaktion in der Dresdner Gemeinde sowie in den jüdischen Gemeinden in Chemnitz und Leipzig gegeben. Mehr als 500 Menschen wurden damit den Angaben zufolge erreicht.

Mit der Initiative solle vor allem älteren Gemeindemitgliedern die Angst vor Impfungen genommen werden, hieß es. Geimpft wird in Dresden am Freitagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr. In Sachsen leben knapp 2500 Jüdinnen und Juden. epd