»Die Situation ist ganz schlimm«

Die Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands hat in verschiedenen Ausmaßen auch die jüdischen Gemeinden vor Ort getroffen. Im Wuppertaler Stadtteil Barmen, in dem die Jüdische Kultusgemeinde ansässig ist, fiel der Strom aus. Telefone und andere Geräte seien ausgefallen, sagte Gemeindevorsitzender Leonid Goldberg am Donnerstagvormittag der Jüdischen Allgemeinen.

»Zum Teil sind die Straßen überflutet. Menschen können nirgendwo hinkommen – weder zur Arbeit noch zu Gottesdiensten«, so Goldberg. Der Morgengottesdienst in der Synagoge sei ausgefallen. Man sei dabei, alle Gemeindemitglieder mobil anzurufen. In Wuppertal sei die Situation je nach Ort ganz schlimm, beklagt Goldberg.

jahresniederschlag Am Mittwoch war in der nordrhein-westfälischen Großstadt extrem viel Regen gefallen: Wie die Stadt Wuppertal auf Twitter schrieb, entsprach die Menge des Wassers nach Angaben des Wupperverbandes einem Zehntel des durchschnittlichen Jahresniederschlages.

Viele Institutionen in Wuppertal seien aufgrund der Unwetterfolgen am Donnerstag nicht zu erreichen, schrieb die Stadt. Sie rechnet nach dem vielen Regen nicht vor Donnerstagnachmittag mit einem Rückgang des Pegelstandes der Wupper.

Die Ruhrgebietsstadt Hagen mit rund 180.000 Einwohnern war nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Mittwoch von Überflutungen besonders schwer betroffen. Ein Altenheim musste evakuiert werden. Stadtteile waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Teilweise waren Autos von den Wassermassen fortgespült worden. Die Jüdische Gemeinde Hagen ist derzeit telefonisch nicht erreichbar.

KELLER »Insgesamt sind wir glimpflich davongekommen«, sagt Jonathan Walter, Co-Direktor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Bisher hätten sich keine Gemeindemitglieder an die Gemeinde mit der Bitte um Hilfe gewandt. Walter berichtet allerdings: »Aufgrund der starken Regenfälle hat sich das Wasser den Weg ins Gemeindezentrum gebahnt. Im Heizungskeller hatten wir gestern einen etwas größeren Wassereinbruch mit einem zwischenzeitlichen Wasserstand von etwa 30 bis 35 Zentimeter. Wir haben gestern Nacht angefangen, das Wasser abzupumpen, mittlerweile ist der Keller wieder trocken«, so Walter.

Am Mittwoch sei in einen Gruppenraum der Gemeinde-Kita Wasser eingedrungen, sodass der Raum getrocknet werden musste. »Die Kinder können heute wieder normal betreut werden«, betont Walter. »Die Synagoge ist im Erdgeschoss, da tropft es etwas in den Keller. Aber das beeinträchtigt den Gottesdienst nicht. Er kann nach wie vor unter den aktuellen regulären Corona-Bedingungen stattfinden«, berichtet er. »Der Gemeindebetrieb läuft größtenteils uneingeschränkt«, resümiert der Co-Direktor der Düsseldorfer Gemeinde.

In Nordrhein-Westfalen bleibt die Lage angespannt. Nach dem Abklingen des Starkregens kämpfen Feuerwehr und andere Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage. Insgesamt starben im Westen Deutschlands bislang mindestens 42 Menschen. dpa/ja