Augenblicke des Sports

Makkabi, das ist Sport, Zusammenhalt, und das sind Augenblicke, die bleiben. Wie der Moment nach einem Wettbewerb, wenn sich die Sportler in den Armen liegen vor Freude.

Aber auch ein Moment, den der Fotograf Rafael Herlich mit seiner Kamera in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Va­shem aufgenommen hat. Ein Sportler mit schwarzem Hoodie, schwarzer Jacke, darauf das Logo von Makkabi Deutschland.

Am Israel Chai »Ein junger Makkabäer steht vor der KZ-Kleidung aus der Holocaust-Zeit«, beschreibt Herlich seine Aufnahme. »Für mich persönlich symbolisiert das Foto: Am Israel Chai.« Es sind Bilder wie dieses, aber auch Aufnahmen von den ersten Makkabi Winter Games in Ruhpolding zu Beginn dieses Jahres, die ab 17. Februar im Haus des Deutschen Sports in Frankfurt zu sehen sein werden.

Eine Woche lang kann die Ausstellung besichtigt werden, bevor sie durch Deutschland touren wird. »Als Verband mit besonderen Aufgaben gehen unsere Ziele weit über den Sport hinaus«, heißt es in der Vorankündigung. Die Eröffnung der Schau ist in einen »Pre-Shabbat Empfang« eingebettet, Besucher können mit dem Kurator und Fotografen Rafael Herlich ins Gespräch kommen. kat