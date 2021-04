Antisemitischer Vorfall in Halle

Auf einem Supermarktparkplatz in Halle (Saale) hat ein Mann in Richtung eines 23-jährigen Juden gespuckt und dabei »Sieg Heil« gerufen. Die Attacke am Montagabend erfolgte aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus, teilte die Polizeiinspektion Halle heute mit.



Nachdem der 23-Jährige die Polizei gerufen hatte, konnten die beiden 35 und 40 Jahre alten Begleiter des Angreifers demnach noch angetroffen werden. Der Angreifer selbst sei bereits verschwunden gewesen.

Gegen ihn hat die Polizei den Angaben nach Ermittlungen wegen Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und sucht nach Zeugen. epd