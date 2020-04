Schiurim und Sederfeiern

View this post on Instagram

Aufgrund der bundesweit getroffenen Maßnahmen für die Zeit der Corona-Krise sind G‹ttesdienste, Schiurim und leider auch die traditionellen Sederabende in der Gemeinde nicht möglich. Der Zentralrat der Juden in Deutschland möchte den Gemeindemitgliedern Informationen übermitteln, welche Möglichkeiten des religiösen Online-Angebots es von den jeweiligen Gemeinden, Synagogen und Rabbinern bereitgestellt werden. Das zusammengefasste Angebot finden Sie unter: www.zentralratderjuden.de/corona-online-angebote An dieser Stelle möchten wir auch noch ausdrücklich DANKE sagen! Danke an alle, die unser Gemeindeleben in diesen schwierigen Zeiten so gut wie es geht aufrecht erhalten! #Stayhome #stayhealthy