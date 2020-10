Rabbiner-Ordination des Zacharias Frankel College

Das Potsdamer Zacharias Frankel College ordiniert am Sonntag zwei weitere Rabbiner. Es ist die zweite Ordinationsfeier des College und findet im Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde zu Berlin statt, wie die Rabbiner-Ausbildungsstätte am Dienstag in Potsdam miteilte.

Absolventen sind der den Angaben des College zufolge gebürtige Berliner Netanel Olhoeft sowie Joshua Weiner, der in London und Jerusalem aufgewachsen ist. Olhoeft werde künftig als Wissenschaftler arbeiten, Weiner initiierte bereits während des Studiums verschiedene Bildungsprojekte in Berlin.

Das Zacharias Frankel College ist nach eigenen Angaben ein An-Institut der Universität Potsdam. Es entstand 2013 in Zusammenarbeit mit der Leo Baeck Foundation und steht unter der religiösen Leitung der Ziegler School of Rabbinic Studies in Los Angeles. kna