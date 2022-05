Generalversammlung in München

Von diesem Montag an ist die bayerische Landeshauptstadt Gastgeber der 32. Generalversammlung der Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER). Rund 250 jüdische Geistliche aus verschiedenen europäischen Gemeinden sind mit dabei, aber auch zahlreiche Rabbiner aus außereuropäischen Ländern.

So stehen auf der Teilnehmerliste Gäste aus Monaco und Marokko, Gibraltar und Guatemala. Auch aus dem Iran ist ein Rabbiner angereist. Und – das findet bei der Konferenz im Schatten des Krieges in Europa besondere Beachtung – es nehmen auch sieben russische und fünf ukrainische Rabbiner teil.

THEMEN Die dreitägige Generalversammlung steht unter dem Motto: »Rabbinische Führung in Zeiten von Pandemie und Krieg«. Neben der Diskussion aktueller und religionsrechtlicher Fragen dient die Konferenz dem Austausch der orthodoxen Gemeinde-, Ober- und Militärrabbiner sowie der Begegnung der religiösen Führungspersönlichkeiten mit politischen Entscheidungsträgern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird die Konferenz am Abend mit CER-Präsident Pinchas Goldschmidt offiziell eröffnen.

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, die EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein sowie Ahmed Shaheed, UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit, nehmen teil.

EHRUNG Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, erfährt am Montagabend eine besondere Ehrung: Sie wird mit dem erstmals vergebenen »CER Presidential Award« für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Laudatio hält Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner.

Die bereits am Montag begonnenen Debatten der Generalversammlung werden bestimmt von der Wahrung der Religionsfreiheit, der Bekämpfung von Antisemitismus und Extremismus, dem Schutz jüdischer Gemeinden sowie der Gestaltung des Gemeindelebens nach der Pandemie und in Zeiten des Krieges in der Ukraine. Entsprechend lautet der Untertitel der Generalversammlung: »Der Dienst an G’tt und der Gemeinschaft in einer neuen Realität«.

Am Montagvormittag standen auch Besuche von 15 Grund-, Haupt und Berufsschulen sowie Gymnasien in München und Umgebung auf dem Programm. Bei der Aktion unter dem Motto »Welcome a Rabbi« sollten Fragen von Schülerinnen und Schülern zur jüdischen Religion beantwortet werden. Nur wo Dialog geführt werde, könnten Vorurteile abgebaut werden, hatte der Frankfurter Gemeinderabbiner Avichai Apel zuvor erklärt.

Die Tagung endet am Mittwoch mit einem Gedenken an die Opfer der Schoa in der KZ-Gedenkstätte Dachau. ddk

