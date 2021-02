Superstar-Quarterback Tom Brady hat auch nach seinem siebten Super-Bowl-Triumph noch nicht genug. Wie bereits vor dem 31:9-Sieg seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs angekündigt, will der 43-Jährige seine Ausnahme-Karriere fortsetzen.

Saison »Wir kommen zurück«, sagte Brady am Sonntag (Ortszeit) in Tampa. Vor dieser Saison war er von den New England Patriots zu den Bucs gewechselt, sein Vertrag läuft noch für ein weiteres Jahr.

Vor der Partie hatte er erklärt, möglicherweise selbst über seinen 45. Geburtstag weitermachen zu wollen. Er wird im August 44 Jahre alt. Brady wurde zudem zum wertvollsten Spieler des Finals gekürt. dpa