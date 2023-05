Wassermelonen-Arak-Granita

Zutaten:

Für 10 Personen:

750 g süße Wassermelone

(Gewicht ohne Schale)

Saft von 1 Limette

50 ml Granatapfelsirup (Grenadine)

100 ml Arak oder Ouzo (Anisschnaps)

15 g Minze, Blätter fein gehackt

Zubereitung:

Die Melone im Mixer (oder in einer Küchenmaschine) pürieren. Den Saft anschließend durch ein grobes Sieb in eine Schüssel streichen, um die Kerne zu entfernen.

Mit einem Löffel so viel Fruchtfleisch wie möglich durch das Sieb drücken. Den Wassermelonensaft zurück in den Mixer geben und mit den restlichen Zutaten pürieren. Anschließend in eine große Auflaufform füllen und in den Gefrierschrank stellen.

Nach sechs Stunden die gefrorene Wassermelonenmischung mit einer Gabel zerkleinern. Sofort oder später in gekühlte Cocktailgläser füllen. Nach Belieben mit einem Minzeblatt oder einer Limettenspalte garnieren.

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung.

Jigal Krant: »Tel Aviv vegan. 95 Rezepte aus der Trendmetropole«. Christian Verlag, München 2022, 320 S., 39,99 €