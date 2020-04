Der Klezmer-Klarinettist Giora Feidman gibt am Sonntag ein Konzert online. Feidman wird auf Facebook und Instagram zu hören sein, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß.

Der 84-jährige Feidman sagte in einem kurzen Trailer, er werde »von Seele zu Seele« spielen. Das Konzert soll um 16 Uhr beginnen und eine halbe Stunde dauern. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten mehrere Konzerte mit Feidman verschoben werden.

Oscar Der 1936 in Buenos Aires geborene Musiker spielte die Klarinettenmelodien in Steven Spielbergs Holocaust-Drama Schindlers Liste (1993) ein – für die Musik gab es einen Oscar.

Auch in den deutschen Filmen Jenseits der Stille von Caroline Link und Comedian Harmonists von Joseph Vilsmaier war er zu hören. Feidman lebt in der Nähe von Tel Aviv. dpa/ja