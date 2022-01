Trauer um »Danny Tanner«

Es war seine bekannteste Rolle: Von 1987 bis 1995 spielte Bob Saget in der beliebten US-Serie Full House den Danny Tanner. Als verwitweter Vater von drei Töchtern hatte Tanner einen turbulenten Alltag zu bewältigen. Von 2016 bis 2020 lief der Reboot Fuller House, in dem Tanner eine Nebenfigur war.

Bekannt war Saget auch durch seine Rolle als Erzähler der Rahmenhandlung im amerikanischen Original der beliebten Comedyserie How I Met Your Mother (2005 bis 2014). Neben zahlreichen weiteren Rollen als Schauspieler führte Saget auch Regie und trat als Stand-Up-Comedian auf.

PURIM Anders als sein bekanntestes Alter Ego Danny Tanner war Saget Jude. Sein Vater Benjamin war leitender Angestellter einer Supermarktkette, seine Mutter Rosalyn war in der Verwaltung eines Krankenhauses tätig. 1956 in Philadelphia geboren, wuchs er in Los Angeles auf, kehrte nach Philadelphia zurück und studierte dort und später an der University of Southern California Film.

Schauspielerkollege Richard Lewis twitterte, Saget sei im oft rücksichtslosen Filmgeschäft eine geradezu historische Figur gewesen.

Wie die Times of Israel berichtete, war Saget vergangenes Jahr Teil einer Gruppe jüdischer Comedians, die für die jüdische Wohltätigkeitsorganisation Met Council in New York City ein Online-Purim-Spiel inszenierte.

Saget war von 1982 bis zur Scheidung 1997 mit Sherri Kramer verheiratet und hatte mit ihr drei Töchter, Aubrey, Lara und Jennifer. Seit 2018 war er mit Kelly Rizzo verheiratet.

TOUR Am Sonntag wurde Bob Saget tot in einem Hotelzimmer in Orlando im Staat Florida aufgefunden. Er befand sich mitten in einer Tour mit einem neuen Stand-Up-Programm. In einem Instragam-Post hatte er sich noch erfreut über seinen Auftritt am vorherigen Abend in Jacksonville geäußert. Das Publikum sei »wirklich nett« gewesen, es habe eine Menge positive Energie gegeben.

Die Todesursache ist noch nicht bekannt, das zuständige Sherriff Department in Orange County teilte aber mit, es gebe keine Anzeichen für Fremdverschulden oder Drogeneinfluss. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Comedian Jon Stewart schrieb am Sonntag in einem Tweet, Saget sei »einfach der Lustigste und Netteste« gewesen. Candace Cameron Bure, die in Full House Sagets Tochter gespielt hatte, sagte, ihre fehlten die Worte. »Bob war einer der besten Menschen, die ich in meinem Leben gekannt habe. Ich habe ihn so sehr geliebt«, erklärte sie.

John Stamos, Co-Star aus Full House, sagte, er sei »zerbrochen« und »am Boden zerstört« von der Nachricht über Sagets Tod. ja