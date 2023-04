Spargelsalat mit Fenchel, Grapefruit und Arak

Zutaten:

2 große rote Grapefruits

Arak oder Ouzo (Anisschnaps)

1 kleine Knolle Fenchel

½ Bio-Salatgurke

8 Stangen weißer Spargel

1 Apfel, möglichst Granny Smith

1 rote Chilischote

30 ml Zitronensaft

1 EL Moutarde à l’Ancienne

(sehr grober Senf)

2 TL Golden Syrup

100 ml Olivenöl extra vergine

1 Bund Dill, grob gehackt

1 Handvoll ungesalzene Mandelkerne,

geröstet und grob gehackt

Zubereitung:

Die Grapefruits mit einem scharfen Messer so großzügig schälen, dass auch die weiße Haut entfernt wird. Die Filets zwischen den einzelnen Trennhäuten herausschneiden und in einer großen Schüssel mit Arak beträufeln. Ziehen lassen und inzwischen den Rest des Salats zubereiten. Den Fenchel der Länge nach halbieren und den harten Strunk herausschneiden.

Den Fenchel und die (ungeschälte) Gurke auf dem Gemüsehobel in nicht zu dünne Scheiben raspeln. Den Spargel vorsichtig schälen und, falls nötig, das holzige Ende abschneiden, dann ebenfalls in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Den Apfel schälen, vom Kerngehäuse befreien und in dünne Streifen schneiden. Den Stielansatz der Chilischote entfernen, die Schote zwischen den Händen hin- und herreiben und die Samen herausschütteln. In hauchdünne Ringe schneiden.

In einer kleinen Schüssel Zitronensaft, Senf, Golden Syrup und Öl mit dem Schneebesen zu einem Dressing verquirlen. Kurz vor dem Servieren alle Zutaten sowie das Dressing zu den Grapefruits in die Schüssel geben und mischen. Mit einer Prise grobem Salz würzen. Mit Dill und gehackten Mandeln garnieren.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung. Jigal Krant: »Tel Aviv vegan. 95 Rezepte aus der Trendmetropole«. Christian Verlag, München 2022, 320 S., 39,99 €