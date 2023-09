Steven Spielberg und seine Frau Kate Capshaw helfen im laufenden Hollywood-Streik mit einer Millionenspende aus. Mit seiner »Großzügigkeit« habe das Paar vielen Mitarbeitern in der Film- und Fernsehindustrie während des Arbeitsausstands geholfen, teilten die gemeinnützige Organisation »Entertainment Community Fund« und eine Stiftung der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Montag mit. Laut US-Medienberichten haben der Regisseur und die Schauspielerin seit Streikbeginn im Mai 1,5 Millionen Dollar gespendet.

Mayim Bialik hat sich mit der israelischen Köchin Adeena Sussman auf ein Backabenteuer eingelassen. Die beiden haben nämlich Challa gebacken. Bialik war ziemlich aufgeregt, wie in dem Instagram-Video zu sehen war, denn Backen, insbesondere mit jemandem wie Sussman, die schon erfolgreich mehrere Kochbücher veröffentlicht hat, sei für Mayim Bia­lik immer noch aufregend. Sussman ist gerade mit ihrem neuen Kochbuch Shabbat unterwegs und war für ganze 36 Stunden in Los Angeles, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account.

Helena Bonham Carter spielt in dem neuen Film One Life von James Hawes die Rolle der Babi Winton, der Frau des als »britischen Schindler« bekannt gewordenen Nicholas Winton, der in der Nazizeit Kindertransporte aus Prag organisiert hatte. In der vergangenen Woche wurde der Trailer veröffentlicht. Die männliche Hauptrolle in dem Film, der Anfang Januar in die britischen Kinos kommen soll, spielt Sir Anthony Hopkins. Auch der deutsche Schauspieler Samuel Finzi hat eine Rolle übernommen: den Prager Rabbiner.

Yoram Roth eröffnet am 14. September offiziell das »Fotografiska« im ehemaligen »Tacheles« in Berlin. Das zeitgenössische Museum für Fotografie, Kunst und Kultur präsentiert sich mit den Ausstellungen Nude, der Installation »USSYPHILIA« von Juliana Huxtable und der Schau Whiteface von Candice Breitz. »Fotografiska« hat bereits Standorte in Stockholm, Tallinn und New York.