Wacken hat auch in diesem Jahr eine israelische Band im Programm. Die vier Musiker der Band Andrelamusia sind auf dem Weg zum Metal-Festival, wie sie in einem Post auf ihrer Instagram-Seite zeigten. Zwar galt für die Fans des legendären Open Air wegen des andauernden Regens ein Anreisestopp, aber die vier Israelis, die dieses Jahr den Metal Battle Israel gewannen, sind guter Dinge.

Ron Prosor war zu Gast bei der marokkanischen Botschafterin Zohour Alaoui und hat den 24. Jahrestag der Thronbesteigung von König Mohammed VI. gefeiert. Bei Twitter schrieb Prosor: »Feiern mit guten Freunden, leckerem Essen und toller Musik macht immer Spaß!« Noch vor wenigen Jahren, twitterte Prosor weiter, »wäre dies unvorstellbar gewesen. Die Abraham-Abkommen formen weiterhin eine neue Realität in unserer Region. Wir müssen Tag und Nacht daran arbeiten, dass sich weitere Länder der Initiative anschließen«.

Mila Kunis unterstützt auch weiterhin die Ukraine. Dieses Mal allerdings mit einem vielleicht etwas unerwarteten Partner. Denn die Schauspielerin und Blizzard Entertainment haben sich zusammengetan und rufen Gamer des Rollenspiels »World of Warcraft« (WoW) auf, für das Land zu spenden. »Ich habe die Gaming Community immer als sehr gebend erlebt«, sagte Kunis in einem Clip, der in den sozialen Medien zu sehen ist. Wer also WoW spielt, könne sich für sein Spiel zwei Haustiere kaufen. Der Erlös gehe zu 100 Prozent an die NGO Bluecheck Ukraine.

Lior Raz hat dem Magazin »Édition Limitée« ein Interview gegeben und für deren YouTube-Kanal Fragen beantwortet. Darunter zum Beispiel die: »Welche Schauspielerin würden Sie gern sein?« (Mélanie Laurent), »Welches Gericht?« (Filet Mignon) oder »Was war das schickste Event, zu dem Sie je eingeladen wurden?«. Diese Frage beantwortete der Fauda-Darsteller sehr charmant-verneinend mit: »Ich gehe nicht so gern auf schicke Events.« kat