Christina Aguilera wird im August ein Konzert in Israel geben. Das gab der Veranstalter »Live Nation« bekannt. Die amerikanische Pop-Sängerin, die mit ihrem Hit »Genie in a Bottle« 1999 bekannt wurde und mittlerweile auch ihre eigene Kosmetik-Reihe bewirbt, soll am 10. August im Live Park Rischon LeZion auftreten. 15.000 Fans können ins Stadion kommen. Die Tickets kosten zwischen 365 und 675 Schekel. Erst kürzlich trat die britische Alternative-Pop-Band Suede in Tel Aviv auf. Sänger Brett Anderson war von der Live-Atmosphäre begeistert und betonte, wie wichtig Konzerte seien, um Menschen zusammenzubringen.

Hugo Egon Balder hat ein Zertifikat, dass er erfolgreich in einem Boeing- 737-800-NG-Simulator geflogen ist. Der stolze Kapitän Balder bedankte sich beim wirklichen Flugkapitän Fabi und schrieb auf seinem Instagram-Account: »Vielen Dank (…) für einen spaßigen Nachmittag über den Wolken.« Der Moderator, Schauspieler und Kabarettist ist übrigens noch bis zum 25. Juni im Stück Komplexe Väter in der Stuttgarter »Komödie im Marquardt« zu sehen.

Yael Adler wird in der neuen Staffel der NDR-Sendung Inas Nacht zu sehen sein. Das steht auf der Website der Sängerin Ina Müller. Die Berliner Dermatologin ist somit neben dem Autor und »Element of Crime«-Sänger Sven Regener und der Comedienne Carolin Kebekus eine der wenigen, die das Glück haben, im Hamburger »Schellfischposten« Gast zu sein. Adler fand die Aufzeichnung für die Sendung, die im August ausgestrahlt werden wird, richtig gut. »Ein so lustiger, feucht-fröhlicher Abend war das gestern mit der legendären hotten Entertainerin, Moderatorin und Sängerin Ina Müller.«

Sir Ephraim Mirvis ist ein großer Fan des Spiels »Wordle« der »New York Times«. Das verriet der britische Oberrabbiner in einem Interview mit der Zeitung. Es sei eine »schöne Gelegenheit zur Familienzusammenführung«. Die Familie mache jeden Tag einen internen Wordle-Wettbewerb, der dann minutiös ausgewertet werde.