Gal Gadot hätte, wäre es nach der australischen Schauspielerin Margot Robbie gegangen, die Hauptrolle im Film Barbie von Greta Gerwig und Noah Baumbach spielen sollen. In einem Interview mit der »Vogue« sagte Robbie: »Gal Gadot ist Barbie Energie. Denn Gal Gadot ist so unglaublich schön; aber man hasst sie für ihre Schönheit nicht, weil sie so absolut aufrichtig damit ist und so begeistert ehrlich, dass es schon fast merkwürdig ist. Es ist so kurz davor, ein seltsamer Mensch zu sein.« Könnte es ein schöneres Kompliment geben? Der Film des Regie-Duos Gerwig und Baumbach soll im Juli in die Kinos kommen.

Gene Simmons hat auf seinem Twitter-Account angekündigt, wer die Band »Kiss« auf ihrer Abschiedstournee durch Down Under unterstützen wird: die amerikanische Indie-Rock-Band Weezer. Am Mittwoch hat der Kartenvorverkauf für die einzige Show im Oktober in Sydney begonnen. Das Konzert war durch eine Fan-Petition entstanden. Paul Stanley schrieb auf der Website: »Ihr habt so laut danach gerufen, dass es unmöglich war, euch nicht zu hören. Wir sind überwältigt von der Petition.«

David Draiman musste sich kürzlich einer Operation unterziehen. Das gab der amerikanische Sänger und Songwriter in den sozialen Medien bekannt. »Das hier wird also ohnehin herauskommen. Ich habe mir letzte Woche einen Tumor aus meiner rechten Speiche entfernen lassen. Er hat mich nachts wachgehalten«, schrieb er. Zugleich bat Draiman seine Fans um »Gedanken, Gebete und positive Energie – alles ist willkommen«.