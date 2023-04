Gene Simmons hat seine Fans, die sich nach seinem Schwächeanfall Sorgen gemacht haben, beruhigt. »Ok, kids. Not a big deal«, twitterte der Kiss-Bassist. »Danke für eure lieben Wünsche. Gestern Abend spielten wir im Amazon Jungle Stadium in Brasil. Die Feuchtigkeit und die Wärme waren einfach zu viel. Ich war dehydriert und musste mich für die Länge eines Songs hinsetzen.« Nach einer kleinen Wasserpause ging es fünf Minuten später weiter, schrieb der 73-Jährige, »und wir spielten die Show zu Ende«.

Dudu Tassa hat zusammen mit John Greenwood, einem der beiden Gitarristen der britischen Band Radiohead, ein Album aufgenommen. Jarak Qaribak soll am 9. Juni erscheinen und heißt übersetzt »Dein Nachbar ist dein Verwandter«. Tassa schreibt auf seinem Instagram-Account, dass es für ihn einer der wichtigsten Momente als Musiker war, dieses Album aufzunehmen. Tassa erinnerte in seinem Post an die Kultur, die Israelis und seine arabischen Nachbarn miteinander verbinde. Er hoffe, dass das Publikum in solch unsicheren Zeiten in der Lage ist, die Kultur und die schönen Dinge zu erkennen, »die wir gemeinsam haben«.

Yotam Ottolenghi feiert mit seiner Marke 20-jähriges Bestehen. Der britisch-israelische Koch bringt dazu eine ganz besondere Jubiläumsausstattung auf den Markt, nämlich eine bunt bemalte Blechdose – im Original klingt »20th Celebration Collectors Tin« natürlich viel besser –, einen Stoffbeutel und ein Geschirrhandtuch. Die Produkte sind so mittel-erschwinglich, sehen aber wirklich lustig aus. Und das, was 2003 als Deli zusammen mit Noam Bar und Sami Tamimi begann und heute eine komplette Erlebniswelt ist, kann man durchaus feiern.

Netta Barzilai wird der Schlussakt beim Eurovision Song Contest in Liverpool sein. Die israelische ESC-Gewinnerin von 2018 schrieb in einem Post, den sie am Montag bei Instagram veröffentlichte: »Die Eurovision hat sich mal wieder gemeldet, und ich konnte nicht Nein sagen. Ich vermisse euch. Wir sehen uns in Liverpool. Seid ihr bereit?«