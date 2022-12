Palina Rojinski heiratet, wenn die Sterne günstig stehen. Das verriet die Moderatorin und Schauspielerin, die eine Schwäche für Astrologie hat, der Zeitschrift »Bunte«. Wenn sie unter die Chuppa treten will, sollte es ein perfektes Datum sein. »Nicht nur die Ziffern sollten schön aussehen, sondern die Venus sollte direktläufig sein.« Auch in puncto Styling setzt die 37-Jährige auf Himmelskunde. »Wenn ich eine Typveränderung will, schneide ich mir die Haare zu Vollmond. Wenn sie lieber weiterwachsen sollen, zu Neumond.« Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.

Gene Simmons lässt sich vom sogenannten Krypto-Winter nicht einschüchtern. Bislang habe er noch keine seiner 14 Währungen verkauft, sagte der Bassist und Co-Leadsänger der Hard-Rock-Band »Kiss« vor Kurzem in einem Interview. Seine Vorliebe für digitale Vermögenswerte sei trotz der Krise ungebrochen. »Seit dem Abschwung habe ich nicht eine einzige Position verkauft. Ich habe Vertrauen in die Zukunft. Die nahe Zukunft«, so der 73-jährige israelisch-amerikanische Musiker.

Iris Apfel passt sich der Jahreszeit an und hat ihr extravagantes Repertoire entsprechend erweitert. Die 101-jährige Stil­ikone und saisonale Bewohnerin von Palm Beach ist nämlich die prominente Designerin des diesjährigen Weihnachtsbaums im Royal Poinciana Plaza, einem der angesagtesten, gehobenen Einkaufsziele und Heimat beliebter Luxusgeschäfte. Zusätzlich zu den dekorativen Surfbrettern, die immer wieder zu sehen sind, trägt die diesjährige Version eine übergroße, runde schwarze Brille und mehrere Stränge mit großen türkisfarbenen Perlen – zwei von Apfels typischen Accessoires.

Daniel Hope öffnet sein Wohnzimmer wieder für Konzerte. Nach dem Erfolg seiner Hope@Home-Reihe während der Corona-Lockdowns musiziert der Stargeiger unter dem Motto Christmas@Home mit dem britischen Musiker und Komponisten Sting und der südafrikanischen Opernsängerin Golda Schultz. bp