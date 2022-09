Helena Bonham Carter wird in One Life, einem Film über den britischen Schindler, Sir Nicholas George Winton, die Rolle seiner jüdisch-deutschen Frau Babi Winton spielen. Die Schauspielerin (The Crown, The King’s Speech) wird außerdem an der Seite von Anthony Hopkins zu sehen sein, der die männliche Hauptrolle übernehmen soll. Für Bonham Carter ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nichts Neues. Für die PBS-Dokumentarreihe My Grandparents’ War hatte sie sich bereits auf die Spuren ihrer eigenen Familie begeben.

Bärbel Schäfer hat sich kürzlich irgendwie selbst im Museum besucht. Genauer gesagt im Frankfurter Museum für Kommunikation. Denn dort hängt in der Ausstellung »ON AIR. 100 Jahre Radio« ein Zitat der Moderatorin über ihre Sendung hr3 Sonntagstalk. »Ich bin jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr dankbar, dass im hr3 Sonntagstalk sich mir Menschen öffnen und wir uns für zwei Stunden im Miteinander verbinden.« Ein radioloser Tag sei einfach kein schöner Tag, wird Schäfer da zitiert. Ein Foto gab es via Instagram auch.

Noga Erez hat zusammen mit der amerikanischen Indie-Rockband Weezer die Single »Records« aufgenommen. Der Song, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, wird den Fans der 31-jährigen israelischen Musikerin vielleicht ein bisschen besser gefallen, denn es ist schon sehr viel an melodischem Rap, aber die Rocker, die mit Hash Pipe (2001) oder Buddy Holly (1994) Hits hatten, müssen ja auch mal etwas Neues ausprobieren.

Mark Zuckerberg übt sich offenbar regelmäßig in der hohen Kunst der Mixed Martial Arts und trainiert auch mit dem Sportler Khai »The Shadow« Wu. Kürzlich hat der Facebook-Gründer einen Einblick in die Trainingsroutine gegeben und ein Video der beiden auf Instagram gepostet. Hintergrund war: Wu nahm zum ersten Mal an den »UFC Fight Pass«-Meisterschaften teil. Zuckerberg unterstützte ihn. Like.