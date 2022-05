Daniel Donskoy hatte viel Zeit auf seinem Flug nach Bue­nos Aires und nutzte die Stunden, um seinen Fans und Instagram-Followern ein paar Fragen zu beantworten. »I got time and wine. It’s question time«, postete er in einer Story. Wird es neue Musik geben, was mag er mehr – Borschtsch oder Pelmeni –, fährt er lieber in die Berge oder ans Meer? All das beantwortete der Musiker und Schauspieler auf der Langstrecke. Richtige Fans ahnen die Antworten bestimmt. Richtig: mehr Musik, Pelmeni, Meer. Sympathisch.

Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Eitan Bernath wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Der 20-jährige TikTok-Star und Jungkoch durfte am Montag das Empire State Building grün anleuchten. Das Ganze hatte auch einen guten Zweck. Und zwar ging es darum, das Projekt »City Harvest« zu unterstützen. Unter dem Motto »Share Lunch Fight Hunger« hilft die Initiative hungernden Menschen in New York mit Lebensmittelpaketen. Bernath, der kürzlich sein Kochbuch Eitan Eats the World veröffentlichte, war sehr dankbar, dass er sich an der Rettung von nicht verkauften Lebensmitteln beteiligen konnte.

Foto: IMAGO/PA Images

Amy Schumer hat einen Einblick in ihren Medikamentenschrank gegeben. Auf ihrem Instagram-Account postete sie die Mittel, die ihr am meisten geholfen haben, ihre Covid-Infektion zu überstehen. Darunter waren neben Paxlovid auch Hustensäfte, Vitamine und Zink. Allerdings auch Brühe und Kokoswasser. Die Kombination aus allem muss wohl geholfen haben.

Foto: IMAGO/Future Image

Susan Sideropoulos hat sich einen Traum erfüllt. Denn die Schauspielerin und Autorin (Rosarotes Glück) saß mit der Moderatorin Marijke Amado gemeinsam auf einem Sofa und hat den Eurovision Song Contest geschaut. Sideropoulos schrieb: »Unsere Favoriten waren Spanien, Schweiz und Litauen. Marijke’s Herz natürlich auch für Holland, die auch toll waren. Deutschland hat uns auch mega positiv überrascht, die Platzierung hat @malikharris nicht verdient. Du warst super.«