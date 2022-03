Iris Apfel mag es ja bekanntlich grell und schrill. Aber damit noch nicht genug: Die Kollektion, die sie jetzt mit H & M entworfen hat, wirkt fast schon wie ein Antidepressivum. Da hüpfen mit Kristallen verzierte Frösche oder Erbsenschoten mit Perlen bestickt über Hosen und Broschen. Und die 100-jährige Stil­ikone, die für ihre selbstbewusste und originelle Kleiderwahl und ihre Liebe zu Maximalismus bekannt ist, zeigt, dass Mode in jedem Alter Spaß machen kann. Die Kollektion, die einen Sammlerwert haben wird – Iris Apfel hat noch nie eine so umfangreiche Modelinie gelaunched –, gibt es ab Ende März. Getreu dem Motto: »Mehr ist mehr.«

Foto: imago images/Gartner

Daniel Hope hat am Freitag in der Berliner Gedächtniskirche ein Friedens- und Benefizkonzert zugunsten der »Nothilfe Ukraine« der »Aktion Deutschland Hilft« gegeben. »Meine Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen und unseren Freunden in der Ukraine. Das ukrainische Volk, seine Musik, seine reiche und vielfältige Geschichte sind mir große Inspiration. Aus meiner Heimatstadt Berlin senden wir eine solidarische Botschaft«, sagte der 48-jährige Geiger. Auf dem Programm standen Werke der ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov und Myroslav Skoryk sowie Stücke von Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin.

Foto: IMAGO/Starface

Sarah Michelle Gellar dankte anlässlich des TV-Starts der Vampirserie Buffy – Im Bann der Dämonen vor 25 Jahren ihren Fans. »Ihr habt an uns geglaubt. Ihr habt das möglich gemacht«, schrieb die 44-jährige amerikanische Schauspielerin auf Instagram. Die Show sei unter schweren Bedingungen gestartet: mitten in der Saison auf einem neuen Sender und basierend auf einem Film, der kein großer Erfolg gewesen sei. »Aber dann gab es da noch euch.« Dazu postete sie ein Foto vom Set der ersten Folge.

Daniel Donskoy kann inzwischen sehr gut nachvollziehen, warum seine Eltern einst die Sowjetunion verlassen haben. Mit jeder weiteren Nachricht aus Russland und der Ukraine sei er dankbarer, dass sie den Schritt gegangen seien. Sein Vater sei bis heute davon überzeugt, es sei »die beste Entscheidung« seines Lebens gewesen, sagte der 32-jährige Schauspieler, Musiker und Moderator (Freitagnacht Jews) der Deutschen Presse-Agentur. bp