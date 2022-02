Haya Molcho hat in der VOX-Sendung Kitchen Impossible gegen den Gastgeber Tim Mälzer gewonnen. Die bekannte israelische Köchin wurde von Mälzer nach Mainz zum Koch Marcel Speidel geschickt, um ein »Huhn in Húhn Chimehiun Style« zuzubereiten. Die zweite Station war in Baiersbronn, wo Molcho beim Koch Jörg Sackmann eine »Schwäbische Auster« kochen sollte. Na, Mahlzeit! Aber Molcho meisterte alles mit Bravour und brachte auch noch das Zitat der Woche: »Tim, du bist so ein Schmock.«

Foto: Flash90

Uri Buri ist ja schon jetzt eine Legende, aber nun gibt es auch eine schöne Illustration des israelischen Kochs und Hoteliers. Angefertigt wurde sie vom kanadisch-israelischen Künstler Paul Curran, der mit seinem Instagram-Account »Drawing Tel Aviv« bekannt wurde. Das Bild zeigt Uri Buri über »seinem« Akko – wie an einem Tisch sitzend. Neben ihm bringt eine Taube einen Ölzweig. Es sieht weniger kitschig aus, als es klingt – versprochen!

Foto: imago images/ZUMA Press

Gal Gadot hat ihrem Mann Yaron Versano zum Valentinstag mit einem Foto gratuliert. »Ich würde mit dir überall hingehen«, schrieb die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Kanal dazu. Die beiden sind seit 2008 verheiratet und Eltern dreier Töchter.

Foto: imago images / ZUMA Press

David Draiman ist wieder in den sozialen Medien aktiv. Der Sänger der US-Metal-Band Disturbed hatte sich wegen zunehmender Anfeindungen dafür, dass er Israel verteidigt, zurückgezogen. Dem Podcast der »Jerusalem Post« sagte er: »Es ist manchmal schwierig, wenn man weiß, wie viel Feindseligkeit nicht nur gegenüber unseren Leuten, sondern auch gegenüber dem Staat Israel besteht, und das hat sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren weiter aufgebaut und verfestigt.« Draiman stammt aus einer orthodoxen Familie, die seit Generationen in Israel lebt. Seine Vorfahren kommen teilweise aus dem Jemen und aus Polen, erzählte er in dem Podcast. Und er hat laut eigenen Aussagen mehr als 2000 Verwandte im Land.