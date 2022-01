Bärbel Schäfer wird ein neues Buch veröffentlichen. Nach Meine Nachmittage mit Eva, das 2017 erschien, soll Avas Geheimnis. Meine Begegnung mit der Einsamkeit im März herauskommen. Die Journalistin erzählt darin die Geschichte von zwei Frauen, »deren Wege sich eher zufällig wieder kreuzen. Die eine steht mitten im Leben, hat Arbeit, Mann, Kinder, Freunde. Die andere lebt völlig zurückgezogen, wie auf ihrem eigenen Planeten. Denn Ava ist einsam«. Das Thema Einsamkeit ist oftmals noch ein Tabu und gerade in pandemischen Zeiten ein unausgesprochenes Problem.

Foto: imago images/ZUMA Wire

Jeff Goldblum ist für Prada auf dem Laufsteg gewesen. Was wie ein schwarzer Anzug mit Pelzkragen an den Armen und am Saum wirkte, wurde von den Comedians YidLife Crisis als »Arm-und-Knie-Strejml« interpretiert. Ob nun dieses oder jenes: Jeff Goldblum konnte es wunderbar tragen. Wenn er nicht modelt, setzt sich der Schauspieler richtig diszipliniert jeden Morgen um 6.30 Uhr an sein Piano und übt. Dann trägt er allerdings nicht Prada, sondern einen Jogginganzug, der, nun ja, nicht so gut aussieht wie das Prada-Outfit.

Foto: imago images/Raimund Müller

Susan Sideropoulos hat auf ihrem Instagram-Account schon mal eine Vorschau auf einen Sendetermin der Showtime of my Life gegeben. Am 22. Februar wird die Schauspielerin mit sieben anderen Frauen, darunter Sonya Kraus und Lilly Becker, tanzend für die Krebsvorsorge werben. Die Show möchte Menschen dazu ermuntern, die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen nicht ausfallen zu lassen. Sideropoulos kündigte an: »Ihr könnt euch jetzt schon auf eine mega emotionale Reise mit uns acht Frauen freuen.«

Foto: imago images/Eventpress

Ruth Moschner hat in einem Offenen Brief an die Bundesregierung appelliert, Netzkriminalität schärfer zu bekämpfen. »Wer im Netz für eine Straftat keine Konsequenzen tragen muss, stumpft ab.« Sie berief sich auf eigene Erfahrungen mit wiederholten, unerbetenen sexuellen Direktnachrichten von mehreren Nutzern auf ihrem beruflichen Instagram-Profil. (dpa)