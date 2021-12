Christian Berkel ist nicht nur ein toller Autor (Ada) und beliebter Schauspieler (Der Kriminalist), sondern auch ein Genussmensch. In der jüngsten Ausgabe des Magazins im Restaurantführer »Gault&Millau« hat er im Rahmen der Potsdamer Schlössernacht über einen »Château Montrose als Türöffner, Mottopartys und einen denkwürdigen Abend in zerrissenen Jeans« gesprochen. Dabei sind auch interessante Bilder entstanden: wie das mit der Weintraube, das der Schauspieler kürzlich auf seinem Instagram-Account postete.

Foto: picture alliance / Charles Sykes/Invision/AP

Rachel Brosnahan kehrt zurück auf den Bildschirm. Nach zwei Jahren, in denen die Fans auf dem Trockenen saßen, startet am 18. Februar 2022 die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel auf Amazon Prime Video. Bros­nahan spielt in der Serie Miriam »Midge« Maisel, eine leicht durchgeknallte New Yorker Upper-Class-Ehefrau, die von ihrem Mann betrogen wird, ihrem Frust auf einer Stand-up-Comedy-Bühne freien Lauf lässt und damit zum Star wird. Man darf sich also einmal mehr auf viel doppelbödigen Witz im nos­talgisch verklärten New York der 50er- und 60er-Jahre freuen.

Foto: picture alliance/AP Photo

Drake macht mal wieder sein eigenes Ding. Am Montag nämlich zog der kanadische Rapper überraschend seine beiden Grammy-Nominierungen in den Kategorien für das beste Rap-Album und die beste Rap-Performance zurück. Über mögliche Gründe wird noch spekuliert. Fest steht, dass der R&B-Star sich schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit den Machern des Music Award angelegt hat.

Gal Gadot hat neulich über ihre Leidenschaft für Mac and Cheese geplaudert. Das wohl fettigste – aber zugegebenermaßen auch leckerste – Essen erinnert die israelische Schauspielerin (Wonder Woman) an die Mitbringsel ihres Onkels und ihrer Tante aus den USA. Um das Essen, das am besten zu niedrigeren Temperaturen passt, auch im warmen Los Angeles zu genießen, beschloss Gadot, sich nach einer gesünderen Alternative umzusehen. Herausgekommen sei eine Kombination aus dem Geschmack ihrer Kindheit und halbwegs gesunden – sofern das bei diesem Gericht überhaupt möglich ist – Zutaten.

Roberto Saviano freut sich über Posts von Fans, die sich unter dem Hashtag »sonoancoravivo« mit seinem neuen Buch zeigen. Die Zuneigung und der Wunsch der Menschen, mehr zu erfahren und diese Erfahrung zu teilen, sei seine Motivation, schrieb der Journalist auf Ins­tagram. Roberto Saviano hat zusammen mit dem israelischen Zeichner Asaf Hanuka die Graphic Novel Sono ancora vivo geschrieben.

Scarlett Johansson (»Black Widow«) ist bei den »People’s Choice Awards« im kalifornischen Santa Monica zum weiblichen Movie Star des Jahres 2021 gekürt worden. Bei der Live-Show in der Nacht zum Mittwoch setzte sie sich gegen Kollegen wie Charlize Theron, Jennifer Hudson und Margot Robbie durch. Mazal Tov! bp/kat