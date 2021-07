Gal Gadot war mit ihren Eltern im Museum of Ice Cream in New York und hat dort einen ganz lustigen Kurzclip gemacht. An der Seite von Ima und Aba, denen sie aus Anlass des Elterntags für alles dankte, wackeln die drei lachend durchs Bild. »Ich liebe euch mehr, als ich es überhaupt ausdrücken kann«, schrieb die israelische Schauspielerin, die kürzlich zum dritten Mal Mutter wurde, dazu.

Foto: imago images/APress

Pink hat der norwegischen Natio­nalmannschaft der Beachhandballerinnen ihre Unterstützung zugesagt. »Ich bin sehr stolz auf die norwegischen Beachhandballerinnen, die gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer ›Uniform‹ protestieren«, twitterte die 41-jährige amerikanische Sängerin. Gerne werde sie die Geldstrafe, die der Verband gegen das Team verhängt hatte, übernehmen. »Die europäische Handball-Föderation sollte Strafe wegen Sexismus zahlen müssen«, schrieb sie weiter. Die Spielerinnen hatten bei einem Duell der Europameisterschaft statt der vorgeschriebenen Bikinihöschen etwas längere Sporthosen getragen. Nach einer Entscheidung der EU-Handball-Föderation müssen sie nun wegen »unangemessener Bekleidung« eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen. dpa

Foto: imago images / ZUMA Press

Lady Kitty Spencer hat geheiratet. Die 30-Jährige und der 62-jährige Unternehmer Michael Lewis hatten sich in der Gemeinde Frascati bei Rom das Jawort gegeben. Lady Spencer ist die Nichte der 1998 verstorbenen Prinzessin von Wales. Vor der Hochzeit mit dem Südafrikaner soll das Model zum Judentum konvertiert sein. Auf jeden Fall hatte sie nicht ein oder zwei Brautkleider, sondern gleich fünf.

Foto: imago images/Future Image

Mila Kunis hat mit ihrem Mann Ashton Kutcher eine Folge des »Armchair Expert«-Podcasts aufgezeichnet und darin über ihre Haut gesprochen. »Ich hatte schon immer ganz fürchterliche Haut.« Nach der Geburt ihrer beiden Kinder haben die Hormone allerdings Gutes getan. Sie gehe aber auch regelmäßig zur Kosmetik, erzählte die amerikanische Schauspielerin.

Jeff Goldblum

Jeff Goldblum bringt sich gemeinsam mit seiner Frau Emilie in Form. Zugegeben: Die ehemalige Kunstturnerin muss nicht mehr allzu viel tun, aber bei ihrem Ehemann ist noch Luft nach oben. Das zeigen zumindest die Fotos und die Clips, die das Paar auf Instagram postete. Der Schauspieler traf dabei kleidungstechnisch wieder ins Schwarze: Über den Leggings trägt er eine bordeauxfarbene Short mit Pflanzen und Blumen. Sehr interessant.