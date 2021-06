Barbra Streisand wird ein neues Album herausbringen. Release Me 2 wird zwar erst am 6. August erscheinen, aber einen Vorgeschmack gibt es in Form der Single »I’d Want It To Be You« mit der Country-Sänger-Ikone Willie Nelson auf Streisands Webseite. Nelson stellte nicht nur den Song bei Johnny Knoxvilles Show im Radiosender SiriusXM vor, sondern auch sein Buch Roll Me Up, Smoke Me When I Die, zu dem sein langjähriger Freund Kinky Friedman das Vorwort geschrieben hat. Streisand war, betonte Nelson, seine Wunschpartnerin für ein Duett.

Foto: imago images/Future Image

Gal Gadot hat sich eine kurze Auszeit genommen und das Meer genossen. Auf ihrem Instagram-Account schrieb die Schauspielerin, die jüngst im Film Wonder Woman 1984 zu sehen war: »Der Klang des Meeres, der Geruch des Ozeans, der Sand zwischen den Zehen – das alles beruhigt mich, macht mich glücklicher und bereitet mich auf alles vor.« Gadot und ihr Mann Yaron erwarten ihr drittes Kind. Das Paar hat bereits zwei Töchter.

Foto: imago images/UPI Photo

Natalie Portman hat sich zu ihrem 40. Geburtstag am 9. Juni mit etwas ganz Tollem beschenkt: einer Pause von den sozialen Medien. Was man sich heutzutage so gönnt. »Ich werde ein wenig Zeit in der Natur verbringen, entfernt von meinem Telefon. Und bis wir uns wieder verdrahten, wünsche ich Liebe und Erfüllung.« Das klingt sehr entspannend. Wir wünschen nachträglich Masal tow!

Foto: Vivi d’Angelo

Uri Buri hat seit knapp einer Woche eine neue vorübergehende Bleibe für sein gleichnamiges Restaurant gefunden. Dazu erklärte der israelische Koch und Gastronom: »Die Randalierer haben versucht, der Friedenstaube zu schaden, aber sie trafen auf den Phönix.« Die neue Adresse ist Schaar Naaman 1 in Akko. Das Restaurant war in der ersten Nacht der jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in Brand gesteckt worden. Auch das benachbarte Hotel stand in Flammen, einer der Gäste erlag an diesem Montag seinen schweren Verletzungen.