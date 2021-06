Jeff Wilbusch spielt in dem neuen HBO-Film Oslo eine der Hauptrollen. Der Schauspieler, der bereits in der vielfach ausgezeichneten Produktion Unorthodox mitwirkte, verkörpert in Oslo Uri Savir, den Generaldirektor des israelischen Außenministeriums. Der Film basiert auf dem Theaterstück von J. T. Rogers und hat die geheimen Verhandlungen, die zum Oslo-Friedensvertrag von 1993 führten, zum Thema. Wilbusch spielt an der Seite von Andrew Scott (Flea­bag) und Ruth Wilson (Dark River).

Foto: imago images / ZUMA Press

Mayim Bialik erfüllt sich einen ganz persönlichen Traum. Denn die Schauspielerin wird eine komplette Woche als Gastgeberin die Rateshow Jeopardy! moderieren. »Für jemanden, der einen Großteil seines Lebens der Wissenschaft gewidmet hat, ist das eine immens große Ehre«, sagte die 45-Jährige. Und weil alles erst so richtig schön ist, wenn auch noch ein guter Zweck dahintersteht, sollen alle erspielten Beträge an die National Alliance on Mental Illness gehen. Oder wie Bialik sagte: »Dream. Come. True.«

Foto: imago/Future Image

Rebecca Siemoneit-Barum hat ein sehr erfrischendes Rezept in einer ihrer Instagram-Storys gepostet. Unter dem Motto »Happy Detox« gab es dort die Anleitung für einen erfrischenden alkoholfreien Drink mit Ananas, Gurke, Ingwer und Zitrone. Dieses Rezept ist aber nur bis 18 Uhr gültig, denn nach sechs Uhr abends, schrieb Siemoneit-Barum, komme Gin dazu. Na dann, L’Chaim!

Foto: imago images/Runway Manhattan

Sarah Michelle Gellar hat in einem Interview mit der Politikerin Stacey Abrams über die Bedeutung von Wahlen gesprochen. Die Schauspielerin erzählte, dass sie ihre zwölfjährige Tochter zum ersten Mal mit zu einer Abstimmung genommen und ihr gezeigt habe, wie wichtig dies in einer Demokratie ist. Abrams wiederum machte deutlich, wie sehr ein Mensch sich für Wandel und Neuanfang einsetzen könne. Vor dem Interview war Gellar so nervös, dass sie vergaß, auf die Uhr zu schauen. Die beiden leben nämlich in verschiedenen Zeitzonen. Dem Gespräch war es nicht anzumerken.