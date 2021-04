Helena Bonham Carter hat sich für die PBS-Dokumentarreihe My Grandparents’ War auf Spurensuche begeben. Diese führte sie unter anderem ins spanische Konsulat in Bordeaux, in dem sich ihr jüdischer Großvater mütterlicherseits, der Diplomat Eduardo Propper de Callejón, den Anweisungen widersetzte und Tausenden Juden Visa aushändigte, um ihnen so bei der Flucht vor den Nazis zu helfen. Ihre Großmutter väterlicherseits war die liberale Politikerin Lady Violet Bonham Carter, die sich aktiv gegen Antisemitismus einsetzte. Bonham Carter, die zuletzt Princess Margret in der Netflix-Serie The Crown spielte, sagte: »Ich bin so stolz, dass ich weiß, dass sowohl Eduardo als auch Violet auch unter dem größten Druck für das einstanden, woran sie glaubten.«

Foto: imago images/UPI Photo

Gal Gadot hat ein kleines Tänzchen gewagt. Die Schauspielerin (Wonder Woman), die mit ihrem dritten Kind schwanger ist, postete ein Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie zu einem Song der israelischen Sängerin Noga Erez tanzt. »Richtig gut!«, schrieb Gadot dazu. Unterdessen arbeitet die gebürtige Israelin an zwei großen Projekten. Auch das verkündete sie kürzlich per Instagram.

Foto: imago/APress

William Shatner hat in seinem neuen Film Senior Moment ein Herz für den öffentlichen Nahverkehr. Denn in der romantischen Komödie verliebt sich die Figur Shatners, ein ehemaliger NASA-Pilot, der nach dem Verlust seiner Fahrerlaubnis gezwungen ist, Bus und Bahn zu nutzen, in eine Mitfahrerin. An seiner Seite spielen Christopher Lloyd und Jean Smart.

Foto: imago/Horst Galuschka

Haya Molcho will ein Restaurant in Dubai eröffnen. Das sagte die Köchin in der jüngsten Ausgabe der VOX-TV-Sendung Grill den Henssler. Dort ist Molcho neben den Köchen Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl eine der Coaches. Die Gastronomin hilft dabei mehr oder weniger Prominenten, besser zu kochen. In dieser Folge nahm sie Harald Glöckler, Sophia Thomalla und Tom Beck unter ihre Fittiche.