Wolf Blitzer ist wieder im »Situation Room«. Nach ein paar Tagen Urlaub, schrieb er auf seinem Instagram-Profil, habe er sich seinen Bart gestutzt und freue sich wieder auf seine Sendung. Interessante Gäste hatte er auch gleich für die erste Sendung. Dr. Vivek Murthy, der Sanitätsinspekteur der Vereinigten Staaten, sprach mit Blitzer über die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Daniel Donskoy wird im WDR die Sendung »Freitagnacht Jews« hosten. »Ich bin stolz und voller Ehrfurcht vor der Aufgabe, die mir bevorsteht«, schrieb der Schauspieler auf Instagram. Es sei eine »krasse Aufgabe, der ich mich mit breiter Brust stelle. Denn es muss etwas passieren in diesem Land. Wir müssen endlich anfangen, einen Perspektivwechsel anzustreben.« Darüber wird er mit Susan Sideropoulos, Max Czollek und Sascha Chaimowicz sprechen.

Haya Molcho hat auf ihren Sedertisch blicken lassen. Die Köchin postete auf Instagram kurze Videos, in denen sie erklärte, was Pessach ist, was gegessen wird und wie ein Sederabend geht. Als Special gab es ein Foto von Molchos Gefilten Fisch. Lecker!

Barbra Streisand und ihr Mann Jim sind vollständig geimpft. Das schrieb die Sängerin und Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account. »Jim und ich fühlen uns so viel besser geschützt, nachdem wir unsere zweite Impfung erhalten haben. Und wir hoffen, dass ihr euch auch alle schützen werdet.«