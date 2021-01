Susan Sideropoulos ist mit der ersten Woche Homeschooling eigentlich ganz zufrieden. Das schrieb die Schauspielerin und Mutter zweier Söhne auf Instagram: »Klar, die Schule ist viel besser vorbereitet, das ist schon mal die halbe Miete. Aber was den wesentlichen Unterschied gerade macht, ist meine Einstellung zu dem Ganzen.« Diesmal habe sich Sideropoulos zum einen dem Team Kids angeschlossen und zum anderen gesagt: »Es geht, was geht, und das muss reichen.« Weniger Stress, mehr Lachen.

Foto: Verwendung weltweit

Pink hat mit ihrem Ehemann Carey Hart (45) den 15. Hochzeitstag gefeiert. »Ich bin stolz auf uns, Baby«, schrieb die 41-Jährige am vergangenen Donnerstag auf Instagram. Dazu teilte die Sängerin mehrere Fotos von sich und ihrem Mann, die das Paar auf roten Teppichen, im Urlaub oder bei Ausflügen mit ihren Kindern zeigen. »Manchmal zahlt es sich aus, hartnäckig zu bleiben«, schrieb Pink. Sie scherzte: »Auf mindestens die nächsten 15 Monate!« Die Sängerin und der ehemalige Motocross-Fahrer sind seit 2006 verheiratet. Zusammen haben sie Tochter Willow Sage (9) und Sohn Jameson Moon (4). (dpa)

Foto: imago images/ZUMA Press

Sarah Jessica Parker wird zur Freude ihrer Fans wieder in die Rolle der Carrie Bradshaw schlüpfen. Denn die Serie Sex and the City erhält mit And just like that eine Fortsetzung. Das kündigte Parker, die die Serie mit ihren Kolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis auch koproduziert, auf ihrem Instagram-Account an. Von der alten Besetzung sind alle bis auf Kim Cattrall, die Samantha Jones spielte, wieder mit dabei. In diesem neuen Kapitel soll es um Freundschaften, Herausforderungen und Lebensrealitäten der Frauen in ihren 50ern gehen.

Foto: imago/ZUMA Press

Gal Gadot hat ihrer jüngeren Schwester Dana auf Instagram zum Geburtstag gratuliert: »Ich kann mich so glücklich schätzen, eine Schwester wie dich zu haben. Du bist die beste Tante, Schwägerin, Tochter, Ehefrau und Freundin, die es im Universum gibt.«