Palina Rojinski ist in bester Gesellschaft. Denn das gute Aussehen scheint bei der 35-jährigen Fernsehmoderatorin und Schauspielerin in der Familie zu liegen. Ihrer jüngeren Schwester schickte sie jetzt Geburtstagsgrüße und postete aus diesem Anlass etliche gemeinsame Fotos bei Instagram. Nicht umsonst ist Vivienne als gefragtes Model unter anderem für Labels wie »Adidas« oder »Yves Saint Laurent« tätig. Der »besten Schwester der Welt« wünschte Palina alles Gute zum 26.: »Ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können! Für immer Seite an Seite.« Unzählige Fans schlossen sich den Glückwünschen an.

Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer gönnt uns allen eine Fluppe im Freien. Zumindest verrät das der Titel seines neuen, noch unvollendeten Buches Der verlorene Sommer. Deutschland raucht auf dem Balkon. Vor Kurzem las der Schriftsteller und Kolumnist auf einer digitalen Plattform der Berliner Volksbühne aus den Corona-Geschichten. Die Pandemie sei eine große Tragödie für die Menschheit, sagte er dazu der »Berliner Morgenpost«. Er persönlich könne nicht auf Lesereisen gehen, wo es doch sein eigentlicher Beruf sei, vor Publikum zu erzählen. Für einen Geschichtensammler aber sei sie »ein Gottessegen, weil einem eine große gesellschaftliche Umwandlung in so kurzer Zeit vorgeführt wird«. Daher werde sein Buch auch immer dicker. Im Übrigen sei Corona »nicht durch die Anstrengung irgendwelcher böser, finsterer Mächte passiert, sondern weil irgendwo eine chinesische Frau zufällig die Fledermaus nicht richtig durchgebraten hat. Und schon ist die Welt im Eimer.« Recht hat er.

Barbra Streisand

Barbra Streisand ist derzeit viel mit ihrem Familienglück beschäftigt. So gratulierte die amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin am Dienstag auf Instagram ihrem Sohn Jason mit einer kleinen Bildergalerie aus verschiedenen gemeinsamen Lebensabschnitten zum Geburtstag. »Ich kann es kaum erwarten, dich nachher zu sehen«, schrieb sie in Vorfreude unter den Post. Aber damit nicht genug. Vergangene Woche wurde die 78-Jährige erneut Großmutter. Streisands Ehemann, der Schauspieler James Brolin, erzählte dem Magazin »People«, wie sehr seine Frau diese Rolle genießt: »Sobald eines ihrer Enkel das Haus betritt, verwandelt sie sich in eine andere Person. Jeder Plan wird über den Haufen geworfen, und es geht nur noch um die Kinder. Es ist wirklich fantastisch zu sehen.«

Yotam Ottolenghi

Yotam Ottolenghi mag es dieser Tage so richtig süß. Auf Instagram postete der israelisch-britische Starkoch das Rezept für den »Pineapple Ring of Fire«. Dazu benötigt man jede Menge Zucker, Butter und natürlich Ananas. Beim Stürzen des Kuchens hatte der Meister großen Spaß – und war sichtlich erfreut, dass das karamellisierte Kunstwerk die Form behielt. Zur Krönung gab es noch einen Schuss Rum obendrauf. Wer den Feuerring so richtig genießen will, darf natürlich nicht auf das Flambieren verzichten. Beteavon!

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal bastelt für die Netflix-Schmiede. Schon sehr bald sollen die Dreharbeiten für einen neuen Thriller beginnen, in dem der amerikanische Schauspieler, der vor Kurzem seinen 40. Geburtstag feierte, nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern den Film auch gemeinsam mit Regisseur Antoine Fuqua produziert. The Guilty basiert auf dem dänischen Film Den Skyldige und handelt von einem Polizisten, der nach einem Notruf unversehens in einen Fall hineingezogen wird, der sich am Ende als ziemlich kompliziert herausstellt. Schon 2021 soll der Streifen bei Netflix an den Start gehen. Gleichzeitig soll Gyllenhaal für den Actionthriller Ambulance von Regisseur Michael Bay (Transformers) vor der Kamera stehen. Anscheinend hat der Charakterdarsteller wieder Lust auf Blockbuster. bp