Julian Edelman bereitet sich auf seine Barmizwa vor. Der Star des jüngsten Super Bowl sagte in einem Interview mit dem »Los Angeles Magazine«, dass er sich einmal die Woche mit einem gewissen »Rabbi Yossi« in der Stadt der Engel trifft. Edelman, dessen Vater jüdisch ist, hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr mit der Religion befasst. Ein genaues Datum, wann die Barmizwa stattfinden soll, nannte der Sportler nicht.

Gil Ofarim ist ganz geflasht von Berlin. Zum 8. März trat er dort nämlich mit seiner Band im Frannz Club auf. Auf Instagram schrieb er: »BERLIN! »Was für eine Nacht! Gestern war etwas ganz Besonderes. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Was in dieser Woche passiert, habe ich in Deutschland schon sehr lange nicht mehr gehabt. Nach all den Jahren des Nichtaufgebens, wieder aufstehen und weitermachen, mit dem Album von null auf fünf!!!«

Gal Gadot hat den Internationalen Frauentag am vergangenen Sonntag offenbar ganz entspannt mit ihren beiden Töchtern verbracht. Sie postete ein Instagram-Video, auf dem die freudig wackelnden Beine der drei zu sehen waren. »Ich bin so froh, dass sie in eine Welt hineingeboren wurden, in der nichts für sie unmöglich ist, und in der ihnen nichts im Weg stehen wird. Dafür werde ich sorgen«, schrieb die israelische Schauspielerin dazu.

Netta Barzilai will auch etwas zum Schutz vor dem Coronavirus beitragen und hat einen Tik-Tok-Clip getwittert, in dem sie singend vier Regeln auflistet, wie man sich in Zeiten von Corona zu verhalten hat: »One: Wash your hands/ Two: Don’t touch me/ Three: Wear a mask/ Four: Don’t touch me«. Hat noch jemand Fragen?

Eliyah Havemann war Teil der Corona-Taskforce – natürlich nur zu Purim. Der Sohn von Wolf Biermann retweetete nämlich ein Bild von sich mit einem weißen Häubchen und den Verkleidungen seiner Frau und seiner drei Kinder. Ein Kind ging als Darth Vader: Sehr cool!