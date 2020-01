Gwyneth Paltrow hat in einem Video für »Harper’s Bazaar« verraten, was sie während eines Tages alles zu sich nimmt. Spoiler Alert: Viel ist es nicht, aber dafür sehr ausgewogen, unheimlich gesund, und natürlich sind auch ein paar Artikel ihres »Goop. A modern lifestyle brand« dabei. Sie beginnt den Tag mit einer Art Orangensaft, trinkt dann einen Smoothie, isst einen leichten Salat zum Nachmittag, und abends darf es dann schon ein klein wenig mehr sein. Eine ernährungstechnische Schwäche hat die Schauspielerin dann aber doch. Pommes frites! Von wegen immer nur Salat. Ob nun mit oder ohne Transfettsäuren: Ab dem 24. Januar ist Paltrows sechsteilige Serie The Goop Lab bei Netflix zu sehen.

Larry David ist gerade auf dem aktuellen Cover des Männermagazins »GQ« zu sehen, und – Überraschung! – er sieht ganz normal aus. Denn zum Fotoshooting erschien der Seinfeld-Erfinder und Hauptdarsteller von Curb Your Enthusiasm in seinen eigenen, ganz normalen Klamotten. Darüber sprach er mit Conan O’Brien in dessen Show. O’Brien sagte: »Du siehst so aus, als ob du dir von Subway dieses richtig leckere Parmesan-Sandwich holen willst.« Das konnte der 72-Jährige nicht abstreiten. Der Look steht ihm aber!

Gal Gadot freut sich auf ein neues Projekt in diesem Jahr. Auf Ins­tagram postete die israelische Schauspielerin ein Bild mit dem Drehbuch für den Film Red Notice und einer Tasse Kaffee. »Ich kann es kaum erwarten, bald meine Kollegen zu treffen.« Wer könnte das schon bei diesem Cast? An Gadots Seite werden Dwayne »The Rock« Johnson und Ryan Reynolds spielen. Der Film soll sich um einen Interpol-Agenten drehen, der sich auf die Suche nach einem Kunstdieb macht.

Yoram roth will »Clärchens Ballhaus« wieder auf die Beine helfen. Das versicherte er vergangene Woche in einem Instagram-Post: »Für mich ist auf alle Fälle klar: Der Erhalt des Clärchens ist gesichert – und natürlich auch der Charme, von dem diese Berliner Institution lebt.«