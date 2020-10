Omer Fast ehrt Max Beckmann

View this post on Instagram

Erste Einblicke in die Ausstellung »Max Beckmann / Omer Fast ABFAHRT«. 08.10. – 10.01.2021 Ausgangspunkt und Zentrum des Ausstellungsprojekts ABFAHRT von Omer Fast (*1972 Jerusalem) bildet ein radikales Selbstbildnis Max Beckmanns (1884–1950) aus dem Jahr 1917, das die Sammlung jüngst erwerben konnte. Kein zweites Mal wird Beckmann so schonungslos seinen zeitweiligen psychischen und physischen Verfall nach dem Ersten Weltkrieg dokumentieren. Omer Fast macht diese Leere und das Drama – zwei Parameter, die für seine eigene Arbeit unabdingbar sind – zum Thema einer filmischen Annäherung. Man muss bei seiner Intervention damit rechnen, dass der Betrachter nicht mehr sicher sein kann, auf welcher Seite des Dramas er sich befindet. Fast setzt Beckmanns Welttheater exemplarisch in einen zeitgenössischen Diskurs über gesellschaftliche Fragen, die uns auch heute berühren und zu denken geben. Die Ausstellung bildet den Auftakt zu einer Trilogie, die substanzielle Arbeiten Max Beckmanns aus dem Bestand der Sammlung zeitgenössischen Künstlern zu einem Dialog zur Verfügung stellt. // The point of departure for Omer Fast’s (*1972) exhibition project ABFAHRT is a radical self-portrait by Max Beckmann (1884 – 1950) created in 1917 and recently acquired by the museum. Never before or after did Beckmann document his temporary mental and physical decline after World War I in such an unsparing manner. Omer Fast makes this void and drama – two parameters fundamental to his work – the topic of his response in film. We are certain to be unsettled by his intervention and to question, on which side of the drama we are situated. In an exemplary gesture, Omer Fast situates Beckmann’s world theater within a topical discourse on social questions that continue to touch us and make us wonder. The exhibition is the first in a trilogy to raise a dialog between major works by Max Beckmann in the museum collection and contemporary artists. @graphischesammlung @pinakothekdermoderne #omerfast #maxbeckmann #abfahrt #exhibition #ausstellung #opening #infewdays 📷 Omer Fast, © Omer Fast