Omelett mit Lachs

Zutaten:

4 Eier

80 g geräucherter Lachs

4 EL Frischkäse (Doppelrahm)

4 EL frischer Dill, gehackt

Öl zum Braten

2 Salzgurken

1 TL schwarzer Sesam

Zubereitung:

In einer Schüssel die vier Eier mit einer Gabel luftig aufschlagen. Den Frischkäse mit einrühren und – falls nötig – einen Schneebesen nehmen, um Klümpchen zu vermeiden. Salzen und pfeffern.

Eine Pfanne heiß werden lassen und neutrales Öl hineingeben. Dann die Ei-Frischkäsemasse hinzufügen und das Omelett nach Belieben (etwas lockerer oder eher fest) von beiden Seiten braten.

In der Zwischenzeit die Salzgurken halbieren, den Dill hacken und den Räucherlachs in feine, sogar hauchdünne, Scheiben schneiden.

Das Omelett halbieren, mit Lachs belegen, den Dill darüber streuen und die Salzgurke dazulegen. Dazu passt am besten Schwarzbrot. kat