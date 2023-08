Neues Kunstwerk zum christlich-jüdischen Verhältnis geplant

Der Kölner Dom soll ein Kunstwerk erhalten, das sich mit dem christlich-jüdischen Verhältnis auseinandersetzt. Dazu wurde am Dienstag ein internationaler Kunstwettbewerb gestartet.

Ziel sei es, im Bewusstsein der christlich-jüdischen Geschichte ein neues Kunstwerk für den Dom zu schaffen, das den Blick auf Gegenwart und Zukunft richte, erklärte Domkapitular Rolf Steinhäuser. Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit judenfeindlichen Kunstwerken in dem Gotteshaus. Über den Umgang mit diesen Artefakten wird seit Jahren diskutiert.

Richtungsweisend Die Idee, judenfeindlicher Kunst ein neu geschaffenes Kunstwerk zum jüdisch-christlichen Verhältnis entgegenzusetzen, könnte auch wegweisend für andere Städte werden, die Kathedralen mit judenfeindlichen Artefakten haben, sagte Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde Köln und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Die Initiative zu dem Wettbewerb kam von einem interreligiösen Arbeitskreis, der sich seit Jahren dem Umgang mit antijüdischen Kunstwerken in der Domarchitektur widmet. Ihm gehören Vertreter des Domkapitels, der Synagogengemeinde Köln, der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und der evangelischen Kirche in Köln sowie Fachleute aus Kunst und Kirche an.

Der Siegerentwurf des internationalen Wettbewerbs soll im Herbst kommenden Jahres bekanntgegeben werden. Das Domkapitel stellte 500.000 Euro für das Verfahren zur Verfügung. epd

