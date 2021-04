Der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni (Das Leben ist schön) erhält den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bei der Kinobiennale von Venedig.

Benigni sei ein beispielloses Vorbild in Italiens Unterhaltung, teilte der Direktor der Internationalen Filmfestspiele von Venedig, Alberto Barbera, am Donnerstag mit. Die 78. Ausgabe der Filmfestspiele ist in diesem Jahr vom 1. bis 11. September geplant.

Ehre »Mein Herz ist voller Freude und Dankbarkeit«, erklärte der aus der Toskana stammende Benigni der Mitteilung zufolge. Für den 68-Jährigen sei es eine Ehre, eine so große Anerkennung für seine Arbeit zu erhalten.

Bekannt ist er vielen durch den Film Das Leben ist schön aus dem Jahr 1997, in dem er Regie führte und die Hauptrolle spielte. Das Werk wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Zuletzt hatte Benigni in Pinocchio (2019) von Regisseur Matteo Garrone in der Rolle des Tischlers Geppetto mitgespielt. dpa